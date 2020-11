Sono i giorni di Wanda Nara. La moglie dell’attaccante Mauro Icardi è ormai incontenibile, l’argentina continua a scatenarsi con scatti super sexy. Il calciatore è concentrato per la stagione in corso con la maglia del Psg e può togliersi tante soddisfazioni. L’ultima foto pubblicata della procuratrice ha messo ancora una volta in evidenza le curve, in particolar modo il Lato A: il reggiseno è trasparente e lascia poco spazio all’immaginazione. Il web si è infiammato con tantissimi commenti di apprezzamento, in alto la FOTOGALLERY con le immagini di Wanda Nara.