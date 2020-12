Una brutta vicenda che riguarda il mondo del calcio: Quincy Promes, attaccante dell’Ajax è stato arrestato, l’accusa è durissima: è sospettato di accoltellamento. La notizia è stata lanciata direttamente dal De Telegraaf e l’episodio risalirebbe alla fine di luglio. Secondo quanto ricostruito il grave gesto di sarebbe verificato in un capannone ad Abcoude durante una festa in famiglia ed una persona coinvolta sarebbe rimasta gravemente ferita con una lesione al ginocchio. Promes non si è presentato all’allenamento.

I dettagli sull’aggressione di Promes

Ai microfoni di FoxSports NL il giornalista John van den Heuvel ha spiegato che “l’aggressione con gravi lesioni fisiche porta ad un massimo di quattro anni di carcere”.

Chi è Promes

E’ un calciatore olandese, di origine surinamese, attaccante dell’Ajax. E’ un calciatore molto bravo nel dribbling, può giocare come esterno ma anche da seconda punta. Inizia la carriera con la maglia del Go Ahead Eagles, poi l’esperienza più importante con il Twente. Prova l’avventura con lo Spartak Mosca, poi il Siviglia e per ultimo l’Ajax, è una pedina molto importante per il club olandese. Ha iniziato anche la trafila della Nazionale olandese, è arrivato in prima squadra. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del calciatore.