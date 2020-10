Raffaella Fico incanta i social: la forma fisica è strabiliante [FOTO]

Raffaela Fico si conferma in versione sempre più sexy. E’ legata al mondo del calcio per l’amore con l’attaccante Mario Balotelli, dalla relazione è nata anche una bambina, Pia. Poi la coppia ha deciso di separarsi, ma il rapporto sembra essere rimasto buono. Nel frattempo la showgirl mette in mostra tutte le sue qualità nel mondo della televisione e sui social infiamma i fan con scatti sexy. La modella ha pubblicato scatti in intimo che hanno messo in evidenza le forme, Raffaella Fico è sempre bellissima. Sfoglia la FOTOGALLERY con tutte le immagini.