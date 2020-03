“Ramsey ha fatto scoppiare il Coronavirus, adesso prepariamoci alla pandemia”, il gol dello juventino preoccupa

Il riscatto di Ramsey. Si è concluso lo scontro per lo scudetto valido per il campionato di Serie A, importante scatto della Juventus che supera nuovamente la Lazio e torna in vetta alla classifica. Prova di forza per gli uomini di Maurizio Sarri che hanno avuto la meglio dell’Inter, 2-0 il risultato finale. A sbloccare il risultato è stato proprio il gallese, prestazione convincente per l’ex Arsenal che si candida ad essere protagonista per il proseguo della stagione. Il gol che ha chiuso la partita è stato siglato da una prodezza personale di Paulo Dybala. Subito dopo del match si sono scatenate le reazioni da parte dei social, tantissimi i messaggi per il gol di Ramsey. Ogni volta che il calciatore va in gol si parla di una sorta di maledizione (a nostro parere stupidamente) con brutti eventi che si verificano nel mondo. Su Twitter ne abbiamo selezionati alcuni. “Ramsey ha fatto scoppiare il Coronavirus, adesso prepariamoci alla pandemia”, scrive un utente. In alto la fotogallery.