“Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ho detto basta”, sono le confessioni di Raoul Bova in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. L’attore ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma ed è sembrato molto dimagrito, si è presentato in compagnia della compagna, l’attrice e modella Rocio Munoz Morales. “Mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”. In alto la FOTOGALLERY con le foto di Raoul Bova visibilmente dimagrito.