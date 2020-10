Il rapporto tra il calciatore e la nipote dell’ex moglie: “per strada, sotto la pioggia…” [FOTO]

La storia è stata considerata come un vero e proprio scandalo. Stiamo parlando del rapporto amoroso tra il calciatore Hulk e e Camila Angelo, la nipote dell’ex moglie dell’attaccante. La relazione è finita su tutti i giornali, ma questo non ha portato al divorzio. Anzi i due sono sempre più innamorati, come dimostrano le ultime foto pubblicate sui social. “Per strada, sotto la pioggia, in fattoria o in una casa dal tetto di paglia”, è la didascalia ad una serie di scatti che non sono passati inosservati sul web. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Hulk e Camila.