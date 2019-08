La rassegna di stampa di domenica 18 agosto – Inter Maravilla, Icardi si chiude, Balo ci riprova [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sulle prime pagine sportive di oggi, domenica 18 agosto, impazza il calciomercato. La Gazzetta Sportiva apre con “Inter Maravilla”, con i nerazzurri ad un passo dal riportare in Italia Alexis Sanchez. Intervista esclusiva al ct della Nazionale Roberto Mancini, che dà le carte al campionato in partenza settimana prossima. Il Corriere dello Sport titola “Icardi si chiude”, in riferimento alla corsa al bomber argentino. Ormai è una corsa a due tra Juventus e Napoli con i partenopei favoriti. In taglio alto Balotelli ci riprova. Il Brescia è l’ultimo treno per l’Europeo. Tuttosport apre come sempre con la Juventus. Dybala show a Trieste, con la Joya che si candida a rimanere in bianconero. Si parla anche di Milan, con l’SOS Piatek. Il polacco a secco nel pre-campionato rossonero. In alto la FOTOGALLERY.