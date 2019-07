La rassegna stampa di lunedì 1 luglio, le prime pagine di calcio: Juve alla Rabiot, Manolas al Napoli [FOTO]

RASSEGNA STAMPA DI LUNEDI’ 1 LUGLIO – In primo piano sulle pagine sportive di oggi il mercato. “Juve alla Rabiot” titola la Gazzetta dello Sport. Sulla rosea spazio anche alla chiusura dell’affare Manolas-Napoli e al mercato delle milanesi. Anche il Corriere dello Sport apre con il colpo francese della Juventus: “Oui, Rabiot!”. Spazio anche alle altre trattative di calciomercato e alla Spagna che vince gli Europei Under 21. Tuttosport apre con “Juve eccolo!”. Anche il quotidiano torinese dà spazio, poi, agli altri movimenti. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine.