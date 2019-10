Rassegna stampa di domenica 13 ottobre – Eurecord, l’Italia è già all’Europeo: semaforo verde [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sui quotidiani sportivi in edicola oggi, 13 ottobre, si parla della qualificazione della Nazionale italiana all’Europeo del 2020. La Gazzetta dello Sport, giocando un po’ sul colore della maglia indossata ieri, titola “Semaforo verde”. In taglio basso i disordini nelle amichevoli di Cagliari e Brescia e le parole di Roberto Baggio. Il Corriere dello Sport apre con “Eurecord”, sottolineando come nessun ct si era qualificato con 3 gare d’anticipo. Tuttosport riassume con “Italia qualificazione record, cara Europa noi ci siamo”. In alto la FOTOGALLERY.