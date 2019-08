La rassegna stampa di mercoledì 14 agosto – Lukaku spacca tutto, la Juve blocca il mercato [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sulle prime pagine sportive di oggi si parla come sempre di calciomercato. E’ la Juventus a dettare legge anche in questo ambito. La Vecchia Signora deve cedere almeno 5-6 giocatori prima di pensare all’ultimo colpo in entrata. Il Monaco è piombato su Rugani e Matuidu, stando a quanto riporta l’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport“. Il Bayern rivuole Mandzukic. Sempre i bianconeri sono protagonisti della telenovela infinita Icardi. Qualora dovessero arrivare queste famose cessioni, la Juventus andrebbe all’assalto di Icardi, liberando il posto per Dzeko. Insomma, molto dipende dalla Juve. Intanto la Gazzetta fa il punto su Lukaku, devastante negli allenamenti e in grande forma grazie all’…insalata. Il “Corriere dello Sport” fa un’analisi delle spese. Finora è uscito un miliardo dalle casse delle società di Serie A e ancora ci sono le piste più calde da battere negli ultimi 15 giorni. La Roma tenta il rinnovo con Zaniolo. “Tuttosport” apre con l’esame d’amore di Dybala, che oggi a Villar Perosa vedrà l’affetto dei tifosi nei suoi confronti. Spazio anche al mercato del Torino con due nomi per il voce-Sirigu. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine.