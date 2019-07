La rassegna stampa di giovedì 18 luglio – Le prime pagine di calcio: il mercato tiene banco [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sulle prime pagine di oggi campeggia il calciomercato. La sessione estiva è ormai entrata nel vivo e le squadre cercano rinforzi. La Gazzetta dello Sport apre con una domanda provocatoria: “Lukaku vale davvero 83 milioni?”. C’è spazio anche per il Milan, beffato più volte rispetto agli obiettivi di mercato. La Rosea fa tre nomi. In prima pagina anche de Ligt e il Napoli. Il Corriere dello Sport dedica quasi l’intera prima pagina a de Ligt, in particolare al contratto del difensore olandese. Anche Tuttosport apre con de Ligt e l’euforia dei tifosi della Juventus. Spazio anche ad un’indiscrezione di mercato sull’Inter. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine.