La rassegna stampa di lunedì 19 agosto – La coppia dei sogni, Icardi ultimatum, a chi la 9 della Juve? [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Tanto mercato sulle prime pagine sportive di oggi. E non poteva essere altrimenti visto che mancano meni di due settimane alla chiusura della sessione estiva e 5 giorni all’inizio del campionato. La Gazzetta dello Sport apre con l’Inter titolando: “La coppia dei sogni”, in riferimento a Sanchez-Lukaku con il cileno vicinissimo ai nerazzurri. Interessante focus della rosea su cosa manca ad oggi alle squadre di Serie A per completare gli organici. Il Corriere dello Sport apre con “Icardi ultimatum” e il Napoli che ha fretta di sapere le intenzioni dell’attaccante argentino. Ancora tre colpi per la Roma: due difensori e un attaccante. Tuttosport apre con una domanda: “A chi la 9 della Juventus?”, con il mistero che permane a 5 giorni dall’avvio. In alto la FOTOGALLERY.