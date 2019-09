La rassegna stampa di lunedì 2 settembre – Conte & Toro ritmo Juve, grande derby finisce pali [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – I quotidiani sportivi in edicola oggi, 2 settembre, spaziano tra campionato e calciomercato. Dopo la vittoria della Juventus tengono il passo Inter e Torino. La Gazzetta dello Sport apre con “Conte & Toro ritmo Juve”. In prima pagina anche il mercato, che chiude alle 22. Il Milan prende Rebic, il Psg è l’ultima speranza per Icardi. Anche l’apertura del Corriere dello Sport è dedicata all’Inter con “Vola Antonio”. Un grande derby finisce pali, l’ironico titolo su Lazio-Roma, le sconfitte di Fiorentina e Sampdoria preoccupano Montella e Di Francesco. Ko anche il Lecce di Liverani. Tuttosport esalta la vittoria del Torino a Parma contro l’Atalanta e piazza in prima pagina il possibile colpo in difesa della Juventus: Jerome Boateng. In alto la FOTOGALLERY.