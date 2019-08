La rassegna stampa di mercoledì 21 agosto – All’attacco con oltre 2000 gol, Mr dribbling, Toro furioso [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Tanto calciomercato sulle prime pagine sportive di oggi, mercoledì 21 agosto. La sessione estiva è sempre più vicina alla chiusura, ma arrivano ancora colpi importanti. Su tutti Lozano, Ribery e Sanchez, ma anche Zappacosta, tutti attesi dalle visite mediche e dalle rispettive firme con i loro nuovi club. La Gazzetta dello Sport apre con “All’attacco”, con bomber da oltre 2000 gol in carriera, per quello che sarà un campionato tra i più belli degli ultimi anni. Spazio anche al colpo mondiale Ribery per la Fiorentina e all’annosa questione Icardi. Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina a Ribery, definito “Mr dribbling”, rimarcando come siano sbarcate nella nostra Serie A diverse eurostar. Tuttosport apre con un punto sul mercato della Juventus: “Chi parte, chi arriva”. In taglio alto spazio al Torino “furioso” per la designazione arbitrale in Europa League. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine sportive di oggi.