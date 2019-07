La rassegna stampa di lunedì 22 luglio – Le prime pagine di calcio: il Milan Corre(a), Icardi-Napoli [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sulle prime pagine di oggi, lunedì 22 luglio, campeggia il calciomercato. Il Milan vende André Silva e vira forte su Angel Correa dell’Atletico Madrid, come riporta “La Gazzetta dello Sport“. Il “Corriere dello Sport” apre, invece, con Higuain e la prima Juventus di Sarri, sconfitta dal Tottenham in primo piano. La difesa bianconera è apparsa da registrare, mentre il Pipita si è segnalato come uno dei migliori in campo dopo il suo ingresso. Sul quotidiano romano anche la trattativa Icardi-Napoli, con un incontro previsto nei prossimi giorni tra Wanda Nara e il club. Anche “Tuttosport” esalta Higuain e rilancia la trattativa Lukaku-Inter. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine di oggi.