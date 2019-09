La rassegna stampa del 25 settembre – Juve avanti Pjanic, due grattacieli al posto di San Siro [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Tanta Juventus sulle prime pagine di oggi. I bianconeri hanno battuto il Brescia nell’anticipo della quinta giornata, grazie ad un autogol di Chancellor e una rete di Pjanic a ribaltare il vantaggio di Donnarumma. La Gazzetta apre con “Pjanic di volo”. In taglio alto si parla di San Siro e dei due nuovi progetti, che saranno svelati al pubblico domani. Il Corriere dello Sport titola “Avanti Pjanic”, facendo un gioco di parole tra il cognome del bosniaco e una squadra di Sarri che non ha ancora convinto. In taglio alto si parla delle partite di oggi: scendono in campo Inter, Napoli e Roma. Spazio anche alla Serie B con il Frosinone di Nesta in crisi, battuto a Perugia 3-1. Tuttosport ha invece visto dei miglioramenti nel gioco di Sarri, tant’è vero che titola “Più Pjanic, più Juve”. In alto la FOTOGALLERY.