La rassegna stampa di lunedì 26 agosto – Tutti in piedi per Sinisa, Milan a zero, la notte dell’Inter [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sui giornali di oggi, 26 agosto, si parla di Serie A. La prima giornata si è quasi conclusa e ci sono state già indicazioni importanti. Stasera l’esordio dell’Inter, in casa contro il Lecce, intanto l’altra milanese stecca alla prima. Sconfitta al debutto per il Milan di Giampaolo contro l’Udinese. La Gazzetta dello Sport è eloquente: “Milan a zero”. L’Atalanta rimonta a Ferrara contro la Spal e vince 2-3, ben la Lazio, stop anche per la Roma, fermata in casa dal Genoa. Vince il Torino di Mazzarri, con il giallo N’Koulou. Ottimo esordio per il Brescia di Cellino, che sbanca Cagliari. Pareggio tra Verona e Bologna. Proprio da quest’ultima partita arriva il protagonista assoluto della serata. Sinisa Mihajlovic campeggia su tutte le prime pagine di oggi. “Tutti in piedi per Sinisa” per la Gazzetta dello Sport, “Un uomo” per il Corriere dello Sport, semplicemente “Immenso” per Tuttosport. La forza d’animo, il coraggio, la resilienza dimostrata dall’allenatore del Bologna sono impressionanti. Dopo 40 giorni di terapia, il tecnico serbo si è seduto in panchina per guidare la sua squadra. Il calcio, di fronte a queste cose, passa in secondo piano. In alto la FOTOGALLERY.