La rassegna stampa di giovedì 26 settembre – SanD’Ambrosio, scandalo Fifa: Cristiano Ronaldo scippato [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sui giornali di oggi si parla principalmente di campionato. Manca soltanto Torino-Milan perché la quinta giornata vada in archivio. Il turno infrasettimanale ha detto tanto. La Juventus è ancora in rodaggio, l’Inter non si ferma più. Roma e Lazio restano altalenanti, le neopromosse giocano bene e fanno punti. La Gazzetta dello Sport apre con “Inter di ferro”, sottolineando la grande prestazione di Handanovic. Spazio anche ad “Atalantissima” e allo scivolone del Napoli. Il Corriere dello Sport usa il gioco di parole “San D’Ambrosio”, per il Napoli è “la notte nera”. Per Tuttosport è già tempo di scontro diretto con Inter e Juventus che si sfideranno il 6 ottobre. Inoltre, il quotidiano torinese svela un retroscena sul “Fifa Best Awards”. In alto la FOTOGALLERY.