La rassegna stampa di mercoledì 28 agosto – Altra dinamite per Conte, non è mai troppo Icardi [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Una nuova giornata di calcio è iniziata. E sui quotidiani sportivi italiani si parla di mercato. L’Inter ha chiuso per Alexis Sanchez. La Gazzetta dello Sport titola: “Inter, altra dinamite per Conte: anche Sanchez”. Ma sulla rosea si pensa anche al campionato con la seconda giornata che vedrà Juventus-Napoli. Il Bologna, che inaugurerà il secondo turno, ospiterà la Spal con Mihajlovic che potrebbe sedere ancora una volta sulla panchina rossoblu. Eloquente il titolo d’apertura del Corriere dello Sport: “Perduto” in riferimento alla situazione di Mauro Icardi, con la Juventus bloccata e Zhang che scarica l’argentino. Per Tuttosport, invece, c’è ancora speranza: “Non è mai troppo Icardi”, con Juve e Napoli ancora sulle tracce dell’attaccante. In alto la FOTOGALLERY.