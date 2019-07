La rassegna stampa di domenica 28 luglio – Il calciomercato domina: Leao-Milan, pronto? Arrivo [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Tantissimo calciomercato sui giornali sportivi in edicola oggi. La Gazzetta dello Sport apre con “Lukaku-Juve si può” e il possibile scambio con Dybala. In taglio alto si parla dell’affare Rafael Leao-Milan e dell’accordo ad un passo tra i rossoneri ed il Flamengo per Leo Duarte. Il Corriere dello Sport apre con Pépé, che sembrava ad un passo dal Napoli e invece sbarca all’Arsenal. Anche il quotidiano romano parla di Lukaku-Juve con la chiave Dybala e del via libera a questo punto per Higuain alla Roma. Tuttosport parla anche di un inserimento del Tottenham su Lukaku e di Verdi che vuole solo il Torino. Tutti e tre i quotidiani celebrano la vittoria del Mondiale del Settebello di Campagna, che ha battuto la Spagna nella finale per l’oro, tornando sul gradino più alto della pallanuoto maschile dopo 8 anni. In alto la FOTOGALLERY.