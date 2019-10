Rassegna stampa di giovedì 3 ottobre – Rabbia Inter, Suarez morde al collo i nerazzurri [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sui quotidiani sportivi nazionali in edicola oggi, 3 ottobre, si parla ovviamente di Champions League. Una grande Inter si è arresa al Barcellona nel secondo tempo. La Gazzetta dello Sport apre con “Rabbia Inter”, in riferimento alle parole di Antonio Conte, che nel post-partita si è lamentato dell’arbitraggio. Il Corriere dello Sport titola “A testa alta” per quanto riguarda l’Inter. Spazio anche all’altra italiana impegnata ieri, il Napoli. La squadra di Ancelotti non è andata oltre il pari in Belgio contro il Genk. E scoppia il caso Insigne, mandato in tribuna. Tuttosport mette in guardia la Juventus: “Furia Inter, occhio Juve”. In taglio alto si parla dell’addio al calcio di Claudio Marchisio. In alto la FOTOGALLERY.