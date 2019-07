La rassegna stampa di giovedì 4 luglio – Le prime pagine di calcio: mercato in primo piano [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – E’ il calciomercato a dominare le prime pagine sportive odierne. La Gazzetta dello Sport apre con “Juve-Icardi, giallo Ibiza”, mettendo in primo piano il presunto incontro tra Wanda Nara e Fabio Paratici sull’isola spagnola. Sulla rosea spazio anche al Torino, con un’intervista al presidente Cairo e al grande ritorno di Buffon alla Juventus. Il Corriere dello Sport apre con l’affare de Ligt, definito il colpo del decennio e meglio di Cristiano Ronaldo. Anche Tuttosport mette in risalto la possibile trattativa Icardi-Juve e nel taglio basso fa un punto del mercato di Inter e Milan. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine di calcio di oggi.