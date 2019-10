Rassegna stampa di sabato 5 ottobre – Derby Mondiale, Giampa si, Giampa no, il fantasma di Rino [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sui quotidiani sportivi in edicola oggi, 5 ottobre, si parla già di Inter-Juventus, sfida in programma domani sera alle 20,45. La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Nicolò Barella. Partita attesissima, lo dimostra l’incasso record da 6,5 milioni di euro. Si parla anche di Giampaolo, con l’allenatore del Milan che si gioca tutto a Genova. Per il Corriere dello Sport è un Derby Mondiale. Spazio anche al rinnovo di Milinkovic-Savic con la Lazio e al ritorno di Zaniolo in Nazionale. In taglio alto c’è Gattuso, che aspetta di sapere su quale panchina (Genoa o Milan si siederà). Tuttosport mette in primo piano la diatriba tra i tifosi della Juventus e Conte. I primi vorrebbero togliere la stella dello Stadium all’allenatore ora all’Inter. Arriva la ferma opposizione di Andrea Agnelli. In taglio alto si parla di panchine a rischio: “Si salvi chi può” il titolo del quotidiano torinese. In alto la FOTOGALLERY.