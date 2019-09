La rassegna stampa di giovedì 5 settembre – Can Can Juve, nervi tesi, corri forte Italia! [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Due i fatti principali sui quotidiani sportivi in edicola oggi, 5 settembre: il caso Emre Can e la Nazionale italiana che torna in campo. La Gazzetta dello Sport titola “Can Can Juve” con la rabbia e poi le scuse del turco-tedesco. “Italia attack” è invece il titolo scelto per gli azzurri di Mancini. Il Corriere dello Sport apre con “Juve nervi tesi” e la ricostruzione della vicenda Emre Can. “Corri forte Italia” è l’incitamento alla Nazionale. Tuttosport apre con un’intervista esclusiva all’ex senatore Razzi, che promette di portare la Juventus in Corea del Nord. In alto la FOTOGALLERY.