La rassegna stampa di mercoledì 7 agosto – Tottenham su Dybala, Dzeko rompe, le altre trattative [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, 7 agosto, troviamo tantissimo calciomercato. Sulla Gazzetta dello Sport è la Juventus la protagonista. La rosea titola “Zampata Juve” con il duello tra i bianconeri e l’Inter per Lukaku e l’offerta del Tottenham per Dybala. Spazio anche all’Inter con “Fuori Perisic, dentro Dzeko” e al Milan con Suso e Donnarumma nuovamente sul mercato. Il Corriere dello Sport apre, invece, con “Dzeko rompe” con il bosniaco che vuole l’Inter a tutti i costi. Il Napoli ad un passo da Lozano e Mandzukic verso lo United. Tuttosport dedica la copertina a Pogba con la Juve e il Real Madrid che faranno gli ultimi tentativi. Il Napoli fa uno sconto al Torino per Verdi. In alto la FOTOGALLERY.