Rassegna stampa di lunedì 7 ottobre – Juve in HD, Sarri al comando, che lezione a Conte! [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sui quotidiani in edicola oggi, 7 ottobre, si parla principalmente di Juventus. Non poteva essere altrimenti dopo la vittoria dei bianconeri nel posticipo contro l’Inter e il conseguente sorpasso in classifica. La Gazzetta dello Sport titola “Juve sorpasso in HD”, giocando con le iniziali dei cognomi di Higuain e Dybala, autori dei gol. In taglio basso la situazione della panchina del Milan con Giampaolo ai titoli di coda. Un Napoli che ha il mal di gol, un’Atalanta da record e il ritorno di Mihajlovic in panchina chiudono la prima pagina della rosea. Il Corriere dello Sport apre con “Sarri al potere”. Un Napoli spento e le polemiche della Roma, gli altri titoli “forti”. Per Tuttosport è, invece, “Juve, che lezione a Conte!”, un titolo che nasconde la rivalsa dei tanti bianconeri che non hanno digerito conte all’Inter. In alto la FOTOGALLERY.