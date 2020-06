Le prime pagine dei giornali sulla Coppa Italia: “Trionfo Napoli, disastro Sarri” [FOTO]

Napoli campione, Juventus alla seconda finale persa in stagione. Questo il verdetto della Coppa Italia di ieri sera, che ha visto gli azzurri vincere contro il suo ex allenatore Sarri soltanto ai calci di rigore: 4-2 il risultato dopo lo 0-0 ai tempi regolamentari. Queste le prime pagine dei principali quotidiani nazionali, il giorno dopo la gara. “Coppa Ringhio” titola la Gazzetta dello Sport. “La gioia del Napoli inguaia Sarri“, si legge. “Napoli, è tua” è invece la prima pagina del Corriere dello Sport. Molto duro TuttoSport: “Trionfo Napoli, disastro Sarri. Juve deludente e mai pericolosa“. In alto la FOTOGALLERY con le tre prime pagine.