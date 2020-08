Rivoluzione Juve, la rassegna stampa: le prime pagine dei giornali sul passaggio da Sarri a Pirlo [FOTO]

E’ stata una giornata frenetica, quella di ieri. La Juve, in meno di 24 ore, ha difatti rivoluzionato l’area tecnica. In mattinata ha comunicato l’esonero del tecnico Maurizio Sarri, in serata ha annunciato il nuovo Andrea Pirlo. Una scelta che senza dubbio ha sorpreso tutti, per i modi, i tempi e per la decisione in sé di affidarsi ad un uomo che mai ha allenato prima d’ora. Le prime pagine di oggi non potevano non “buttare” giù questa super notizia: ecco la rassegna stampa odierna. Il racconto della giornata di ieri dei principali quotidiani sportivi. Sfoglia in alto la FOTOGALLERY.