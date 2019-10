La rassegna stampa di martedì 1 ottobre – Le prime pagine di calcio: “toh! C’è Sheva a San Siro!” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore caldissime in casa Milan, inizio di stagione shock per il club rossonero che si trova nelle zone basse della sconfitta, ennesima sconfitta per la squadra di Giampaolo questa volta davanti al pubblico amico contro la Fiorentina ma a preoccupare sono le prestazioni della squadra che ha vinto solo contro due squadre nettamente inferiori come Brescia e Verona, per il resto sono arrivate solo delusioni anche contro squadre abbordabili. “Toh, c’è Sheva a San Siro”, titola la rosea, il ct ucraino andrà a cena con Maldini, nel frattempo Elliott mette tutti sotto esame, rischiano anche l’ex capitano e Boban. In alto la fotogallery con le prime pagine.