Rassegna stampa calcio: i giornali italiani celebrano il successo azzurro, ma c’è paura per Zaniolo [FOTO]

Rassegna stampa calcio – Peccato. Sarebbe potuta essere la giornata perfetta. Una vittoria splendida e meritata in Olanda, tanta fiducia nel futuro, il primo posto nel girone di Nations League e altre certezze. Bastava questo per celebrare il successo dell’Italia di ieri sera. A oscurare tutto questo però, purtroppo, l’ansia e la paura per l’infortunio occorso a Zaniolo, uscito anzitempo dal campo a ridosso dell’intervallo. Si teme il crociato, ma si attendono gli esami che chiariranno definitivamente entità e tempi di recupero. E così i principali quotidiani sportivi hanno dato molto risalto a questa notizia, lasciando in secondo piano l’impresa dei ragazzi di Mancini. Solo TuttoSport ha preferito aprire la prima pagina con “Super Barella, Italia sei bella”. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa completa.