Stampa spagnola, non c’è pietà per il Barça: “Vergogna, fine di un ciclo” [FOTO]

Il giorno dopo aver subito 8 gol dal Bayern Monaco in Champions League, è pesante e scioccante il risveglio della Barcellona calcistica. Una sconfitta epocale, storica, una figuraccia incredibile. E la stampa non è affatto morbida. I giornali spagnoli massacrano i blaugrana, le prime pagine ci vanno giù in maniera pesante contro Messi e compagni. Un grande “Vergogna” è ciò che si legge su Marca. Mentre per il Mundo Deportivo è “Fine di un ciclo vergognoso“. “Umiliazione storica”, invece, per As e Sport. In alto la FOTOGALLERY con tutte le prime pagine dei giornali sportivi spagnoli.