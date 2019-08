La rassegna stampa di domenica 11 agosto – Il valzer di attaccanti, sfida per Dzeko, show di Leao [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Il calciomercato e le amichevoli sulle prime pagine di oggi. La Gazzetta dello Sport apre con “Neymar libera tutti” con la possibile cessione del’attaccante brasiliano che potrebbe innescare un giro di trasferimenti. In taglio alto Inter ok, Juve ko, le due facce della medaglia. Il Corriere dello Sport mette in primo piano la sfida a due tra Napoli e Roma per Dzeko. Intanto i giallorossi si preparano alla sfida al Real Madrid, mentre la Fiorentina ripensa a Balotelli. Tuttosport “consiglia” la Juventus: “Prendi il bomber”. Il quotidiano torinese esalta la prestazione di Rafael Leao contro il Feronikeli e rilancia un’idea di mercato per i rossoneri: Ante Rebic. In alto la FOTOGALLERY.