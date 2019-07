La rassegna stampa di domenica 14 luglio – Le prime pagine di calcio: “Icardi, no, tu no” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Nel dettaglio sono due gli argomenti in primo piano, la malattia dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna in conferenza stampa ha annunciato in lacrime di avere la leucemia, inizia un percorso difficile con l’obiettivo di vincere la battaglia più importante, quella con la vita. Altro argomento da sottolineare nella giornata di ieri è la decisione in comune presa dall’Inter e dall’attaccante Mauro Icardi, l’argentino è stato escluso dal ritiro di Lugano, segno che la rottura è ormai inevitabile. In alto la fotogallery con le prime pagine.