La rassegna stampa di domenica 21 luglio – Le prime pagine di calcio: Sarri e il calciomercato [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sulle prime pagine di oggi campeggia il calciomercato. La sessione estiva è ormai entrata nel vivo e le squadre cercano rinforzi. La Gazzetta dello Sport apre con la Juventus, titolando: “Benvenuti a Sarriland”. C’è grande attesa per il debutto dei bianconeri contro il Tottenham in International Champions Cup. Il Corriere dello Sport apre con il sogno dell’Inter: Romelu Lukaku e con Antonio Conte che critica Perisic. Tuttosport apre con le parole di de Ligt e Conte che boccia Perisic da punta. In alto la FOTOGALLERY.