La rassegna stampa di domenica 22 settembre: “Governa Conte” [FOTO]

La rassegna stampa di domenica 22 settembre – In primo piano tra i principali quotidiani sportivi si parla, e ci mancherebbe, del derby della Madonnina. E’ Conte a battere Giampaolo ed esultare: “Governa Conte” è il titolo del Corriere dello Sport, per restare in tema con la politica. La Gazzetta dello Sport titola invece: “Inter Boom”, con l’immagine in primo piano di Conte e Lukaku ad esultare. “Interissima Brozo-Lukaku” si legge su TuttoSport, ma anche “Il fattore R lancia la Juve” per parlare della vittoria bianconera sul Verona decisa dalle reti di Ramsey e Ronaldo. In alto la FOTOGALLERY.