La rassegna stampa di domenica 25 agosto, le prime pagine di calcio: “Dove eravamo rimasti?”

La rassegna stampa di domenica 25 agosto – I principali quotidiani sportivi odierni dedicano ovviamente le loro prime pagine all’inizio della Serie A. Due gli anticipi: Juve e Napoli cominciano come avevano finito, vincendo. “Dove eravamo rimasti?” scrive la Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport, in riferimento ai bianconeri, titola: “Basta la vecchia, la Juve passa a Parma senza bisogno di novità”. Sui partenopei invece: “Napoli a reazione”. TuttoSport nel riquadro grande centrale: “Re Giorgio”. In alto la FOTOGALLERY.