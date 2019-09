La rassegna stampa di domenica 29 settembre – Le prime pagine di calcio: “Inter-Juve alla prova del 7” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono uscite le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea in prima pagina titola ‘Inter-Juve alla prova del 7′ con riferimento allo scontro scudetto della prossima settimana, sfida che si preannuncia da brividi. Nella giornata di ieri si sono disputati gli anticipi della 6^ giornata del campionato di Serie A, nel primo match successo della Juventus 2-0 contro la Spal grazie alle reti siglate da Pjanic e Cristiano Ronaldo, passi in avanti per la squadra di Maurizio Sarri. Alle 18 risposta da parte dell’Inter che ha conquistato la sesta vittoria consecutiva, successo sul campo della Sampdoria grazie alle reti di Sansi, Sanchez e Gagliardini. In alto la fotogallery con le prime pagine.