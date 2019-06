La rassegna stampa di domenica 30 giugno – Le prime pagine di calcio: “gli sbarellati” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘TuttoSport’ e ‘Corriere dello Sport’. Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo si decide il futuro del centrocampista Barella, il calciatore del Cagliari è finito nel mirino di diverse big, sembrava ad un passo il trasferimento all’Inter ma negli ultimi giorni le cose sono leggermente cambiate. C’è la Roma infatti sul centrocampista, l’Inter a questo punto potrebbe virare sul Pellegrini, proprio della Roma. In primo piano anche la sconfitta dell’Italia al Mondiale femminile contro l’Olanda, competizione comunque strepitosa per le azzurre. In alto la fotogallery con tutte le prime pagine.