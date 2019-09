La rassegna stampa di domenica 8 settembre, le prime pagine di calcio: “Italia, si cambia”

La rassegna stampa di domenica 8 settembre – Weekend senza campionato, a tenere banco è la Nazionale di Roberto Mancini. Impegno non semplice in Finlandia per gli azzurri dopo la vittoria in Armenia di giovedì. Potrebbe apportare qualche cambio il ct dell’Italia, come titola in prima pagine il Corriere dello Sport: “Italia, si cambia”, scrive il quotidiano romano. “Stasera contro i finlandesi è pronta una mini rivoluzione. Dentro Izzo, Lorenzo Pellegrini e Sensi. Ballottaggio Belotti-Immobile”. TuttoSport concentra invece le sue attenzione sui bianconeri: “Juve, un mondo di soldi”, si legge. “L’espansione sui social, la strategia per sfondare sul mercato asiatico e un rinnovo da 50 milioni con lo sponsor: così il club punta a diventare ancora più ricco”. In alto la FOTOGALLERY.