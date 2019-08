La rassegna stampa di giovedì 1 agosto, le prime pagine di calcio: “Contromossa, Inter su Dybala”

La rassegna stampa di giovedì 1 agosto – Calciomercato in primo piano con la vicenda Lukaku-Dybala a tenere sempre banco. Clamorosa è quanto scrive la prima pagina del Corriere: “Contromossa Inter su Dybala“, si legge. “Paulo oggi incontra Sarri e per la prima volta apre ai nerazzurri“. “Due no inguaiano l’Inter” è invece il primo piano della Gazzetta dello Sport. “Cavani non si muove dal PSG. Icardi: o la Juve o resta“. In ultimo, TuttoSport. “Lukaku: Juve corro da te“. In alto la FOTOGALLERY con tutte le prime pagine odierne dei principali quotidiani sportivi.