Rassegna stampa di giovedì 10 ottobre – Pioli cuor di Leao, Juve la paura fa 9 [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi si parla di Pioli al Milan e di Juventus. La Gazzetta apre con “Pioli cuor di Leao”, viste le parole di elogio del tecnico nei confronti del portoghese durante la presentazione. Il Corriere dello Sport apre con “Juve la paura fa 9”, in riferimento alla possibilità del nono scudetto consecutivo. Spazio anche alla Nazionale, con la base degli Azzurri composta da calciatori di Roma e Lazio. Tuttosport mette in primo piano un’intervista di Buffon che dice: “Sono tornato per vincere la Champions”. In alto la FOTOGALLERY.