Rassegna stampa di giovedì 12 settembre – CR7 non molla, Ancelotti si vergogna, nessuno come Donnarumma [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Cristiano Ronaldo è il protagonista assoluto delle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani odierni. Il portoghese non si ferma mai. Ora sogna nuovi record e il sesto Pallone d’Oro. Sulla Gazzetta dello Sport spazio anche per il nuovo stadio di Milano, che potrebbe avere gli stessi costruttori dell’impianto del Tottenham. Intanto Donnarumma è risultato essere il portiere più decisivo tra i primi 5 campionati europei. Il Corriere dello Sport mette in risalto le parole di Ancelotti, che si è lamentato del San Paolo. Su Tuttosport spazio alla confessione di Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo lavorava per la Roma già a maggio, quando era ancora un tesserato del Torino. In alto la FOTOGALLERY.