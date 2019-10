Rassegna stampa giovedì 17 ottobre – Rosso del Diavolo, l’Italia si piega a Esposito, benvenuto Sinisa [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Tanti temi sui quotidiani sportivi in edicola oggi, 17 ottobre. La Gazzetta dello Sport mette in primo piano il bilancio del Milan titolando “Rosso del Diavolo”. Spazio anche a Messi, che vince la sesta Scarpa d’Oro e lancia la sfida a Cristiano Ronaldo. Il Corriere dello Sport dedica l’apertura a Sebastiano Esposito, il giovane talento chiamato a sostituire Alexis Sanchez, fuori per 3 mesi. Su Tuttosport spazio a Sinisa Mihajlovic. L’allenatore serbo del Bologna sarà a Torino nel weekend per sfidare la Juventus. In alto la FOTOGALLERY.