La rassegna stampa di giovedì 19 settembre – Il magone Herrera, la Dinamo fulmina la Dea [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sui quotidiani sportivi italiani di oggi si parla, ovviamente, di Champions League. Una buona Juventus viene rimontata dall’Atletico Madrid. Una pessima Atalanta viene asfaltata dalla Dinamo Zagabria. La Gazzetta dello Sport titola “Peccato bella Signora” e “Brutta Atalanta”. Il Corriere dello Sport gioca con il soprannome del messicano decisivo nel pareggio, titolando “Il magone Herrera”, “Esordio da incubo per l’Atalanta”. Oggi tocca alle romane in Europa League. Nelle altre gare di Champions netto successo del Psg sul Real Madrid. Tuttosport apre con “Peccato, ma è vera Juve”, mentre “La Dinamo fulmina la Dea”. In alto la FOTOGALLERY.