La rassegna stampa di giovedì 29 agosto – Le prime pagine di calcio: “Juve maxi gol” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. “Juve maxi gol”, titola la rosea in relazione ad un’inchiesta sugli attacchi delle big del calcio italiano, con Cristiano Ronaldo il reparto della Juventus rimane dominante, il Napoli pericoloso grazie a Lozano, Inter temibile se riesce a rigenerare Alexis Sanchez. Proprio in casa nerazzurra quella di ieri è stata una giornata importante per l’arrivo del cileno a Milano, l’ex Udinese si candida ad essere un grande protagonista e la spalla ideale di Lukaku, dovrà trovare la migliore condizione fisica poi sarà un uomo fondamentale negli schemi dell’allenatore Antonio Conte. Sfoglia la fotogallery in alto con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi.