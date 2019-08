La rassegna stampa di giovedì 8 agosto – Le prime pagine di calcio: “Dybala, no al Tottenham” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea apre ovviamente con lo spazio riservato al calciomercato: “Inter, Lukaku è tuo”, è il titolo in prima pagina, con riferimento al colpo piazzato dall’Inter, nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo definitivo con il Manchester United, il tecnico Antonio Conte può finalmente sorridere, i nerazzurri possono contare sul nuovo centravanti. Spazio anche alla Juventus, in particolar modo tiene banco il futuro di Dybala, l’argentino ha rifiutato anche il Tottenham, nonostante l’accordo tra le società il trasferimento agli Spurs è saltato per il rifiuto del calciatore argentino. In alto la fotogallery con le prime pagine.