La rassegna stampa di lunedì 16 settembre – Le prime pagine di calcio: “Pum Pum che derby” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea titola con ‘Pum Pum che derby”, con riferimento alla giornata che si è giocata ma con la testa anche alla quarta giornata. Nella gara di ieri sera successo con fatica del Milan in trasferta contro il Verona, decide una rete su calcio di rigore dell’attaccante Piatek, il polacco non sembra ancora nella migliore condizione anche dal punto di vista mentale, gli manca il gol su azione. Vola sulle ali dell’entusiasmo l’Inter, la squadra di Antonio Conte ha conquistato altri tre punti contro l’Udinese ed adesso guida in solitaria la classifica del campionato di Serie A, in attesa del posticipo di oggi del Torino contro il Lecce. In alto la fotogallery.