La rassegna stampa di lunedì 23 settembre – Altro che Maurito! Dzeko e lode, onda rossa [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Si parla di Serie A e Formula 1 sui quotidiani sportivi in edicola oggi, 23 settembre. La Gazzetta dello Sport scrive “La Ferrari non si ferma più: onda rossa”. Per quanto riguarda il campionato, la Rosea titola “Napoli corre con Llorente, largo alla Roma”. Si parla anche dei cori razzisti a Dalbert in Atalanta-Fiorentina. Il Corriere dello Sport mette in primo piano il Napoli titolando “Altro che Maurito!” a proposito della doppietta di Llorente. Per Tuttosport è fuga a 3 per lo scudetto, mentre in casa Ferrari è polemica tra Vettel e Leclerc. In alto la FOTOGALLERY.