La rassegna stampa di lunedì 29 luglio – Le prime pagine di calcio: “Dzeko o mai più, offerta a Cavani” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea mette in evidenza la questione calciomercato, continua la telenovela legata a Edin Dzeko, l’Inter non riesce a chiudere la trattativa con la Roma e la situazione in attacco diventa sempre più complicata per Antonio Conte, l’inizio del campionato non è lontanissimo e l’allenatore è sempre più insospettito. Oggi un nuovo incontro per provare a sbloccare la trattativa per il bosniaco. La Juventus continua la trattativa per Lukaku, obiettivo proprio dell’Inter, il piano B dei nerazzurri porta il nome di Cavani, offerti 9 milioni in tre anni. In alto la fotogallery con le prime pagine.