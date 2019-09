La rassegna stampa di martedì 10 settembre – Le prime pagine di calcio: “Palloni d’oro” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivato il momento dei primi bilanci. “Palloni d’oro’ titola la Rosea, ecco gli stipendi di calciatori, nel massimo campionato italiano 1.360 miliardi d’ingaggi, è boom per la Juventus. Effetto Cristiano Ronaldo, nei primi primi dieci ben rette juventini, de Ligt al secondo posto. “Inter, sì ai piccoli”, Barella-Sensi, okay in azzurro e Lukaku segna, altre interessanti indicazioni per Antonio Conte, i nerazzurri si candidano a diventare sempre più protagonisti. Sfoglia la fotogallery in alto con le prime pagine dei principali quotidiani.